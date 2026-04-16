На фасаде таганрогского лицея планируют установить мемориальную доску герою СВО

Администрация Таганрога информирует жителей города о поступившем предложении об установке на фасаде здания лицея № 33 по ул. 1-я Линия, 146-а мемориальной доски, посвященной памяти участника СВО Владислава Гонта.

Герой спецоперации награжден орденом «Мужества» (посмертно) за проявленное мужество и героизм при выполнении боевого задания.

Мнения по вопросу установки мемориальной доски, посвященной памяти Владислава Гонта, необходимо направлять в течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения на электронную почту комитета по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога: kaig@tagancity.ru, либо почтовым отправлением по адресу: ул. Петровская, 73, к. 506, комитет по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога. Контактный тел. 8 (8634) 312-773 (ответственный специалист – Илюткина Ирина Владимировна).

администрация Таганрога герой СВО мемориальная доска память
