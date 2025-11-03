На двух улицах Таганрога продолжается ремонт 1,2 км теплосетей

В Таганроге продолжаются работы на трех участках теплосетей общей протяженностью 1,2 км. На объектах уже разработаны траншеи и извлечены старые коммуникации, степень износа которых достигает 80-90%. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что ремонт ведется на двух участках по улице П. Тольятти, где временно прекращено движение транспорта от дома № 34 до ул. Московской. А также на одном участке по улице С. Лазо. На объекты уже завезены новые материалы.

«Следующим этапом станет нанесение изоляционного покрытия на новые трубы, проведение сварочных работ и последующий монтаж обновленных коммуникаций», — пояснила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что к 1 ноября в Таганроге завершены все работы по запуску теплоснабжения в дома и социальные объекты.

Фото и видео: telegram-канал Светлана Камбуловой