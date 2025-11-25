На двух улицах Таганрога после ночной воздушной атаки работают саперы

В Таганроге утром 25 ноября после ночной воздушной атаки в переулке Итальянском, 16 и на улице Свободы, 28 работают саперы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Если вам нужно пройти или проехать рядом, рекомендуется соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям», — обратилась она к таганрожцам.

Напомним, что сегодня ночью в результате атаки БПЛА один человек погиб, еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района получили ранения, двое из них скончались в больнице от полученных ран. Были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки.

Фото из архива