На дорогах Таганрога с 5 февраля используют реагенты для разрушения ледяного наката

Коммунальные службы Таганрога продолжают устранять последствия сильного снегопада. Сейчас основное внимание уделяется обработке дорог пескосоляной смесью.

В администрации города пояснили, что главная проблема на сегодняшний день — ледяной накат, с которым не справляется обычный снегоуборочный ковш. Поэтому с 5 февраля на дорогах начали использовать реагент для разрушения льда. Под его воздействием лёд начинает таять.

6 февраля техника расчищала дорожное полотно на ул. Дзержинского. Также коммунальщики приступили к расчистке обочины на ул. Сызранова. Завтра работы будут продолжены.

Тротуары в течение дня очищали мини-погрузчики в пер. Б. Садовом, М. Садовом, на ул. Чехова, Октябрьской, Транспортной, С. Шило, Театральной, Ломоносова, Циолковского, Вишнёвой, Б. Хмельницкого, Николаевском шоссе.

Коммунальные службы работают круглосуточно.

Если у жителей есть вопросы по расчистке дорог и тротуаров, можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство» по телефону: 8 (8634) 43-14-06. Служба также работает круглосуточно.

Фото: МКУ «Благоустройство»

