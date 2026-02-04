Главная » Город

Коммунальные службы Таганрога расчищают подъезды к социальным объектам

В Таганроге коммунальные службы продолжают масштабную работу по ликвидации последствий снегопада.

Основное внимание после расчистки главных магистралей теперь уделяется внутридворовым проездам и второстепенным улицам.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, в приоритете — обеспечение безопасных подъездных путей к социальным объектам. Специалисты проверяют территории возле школ и детских садов, параллельно оценивая состояние тротуаров. Работа ведется в круглосуточном режиме.

На ряде улиц из-за образования ледяного наката со второй половины дня, 4 февраля, началась обработка дорог противогололедными материалами. Для повышения эффективности при текущих низких температурах используется пескосоляная смесь в новой пропорции: 60% песка и 40% соли, что, по данным специалистов, лучше справляется с наледью.

«Еще раз хочу поблагодарить руководителей предприятий, которые оказали нам помощь в предоставлении техники. Спасибо большое бизнес-сообществу, оперативно организовавшему расчистку территорий вокруг собственных учреждений», — отметила глава Таганрога.

И добавила, что к работам подключились управляющие компании и ТСЖ. К тем, кто игнорирует обязанности по уборке, будут применены меры административного воздействия.

Горожанам, которые заметили нерасчищенные участки дорог или тротуаров, рекомендуют сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство» по круглосуточному телефону 8 (8634) 43-14-06.

