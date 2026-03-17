На Дону возбуждено уголовное дело за оскорбление чувств верующих

Фигурант распространил через Интернет публикацию, унизительную для христиан.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Как сообщили в региональном следкоме, житель Новочеркасска подозревается в том, что в июле 2025 года он, используя сеть Интернет, разместил в одном из новостных каналов «публикацию, содержащую оскорбительные высказывания и унизительные характеристики в адрес лиц, исповедующих христианство».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершенного деяния, уточнили в региональном следкоме.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до одного года или штраф до 300 тыс. рублей.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»