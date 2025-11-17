На Дону владельцам запущенных сельхозучастков налог на землю увеличили в пять раз

В Ростовской области налоговая служба начислила земельный налог за прошлый год, применив повышенную налоговую ставку 1,5% вместо 0,3% по 194 участкам сельскохозназначения. Их владельцы не использовали землю в целях сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Общая площадь таких участков составила 5,5 тысяч гектаров, на сумма налога — 15,1 млн рублей.

«Собственники земель, расположенных в границах Азовского, Волгодонского, Зимовниковского, Мартыновского, Семикаракорского, Чертковского и других районов в течение 3 и более лет подряд допускали зарастание сорной растительностью, кустарниками и деревьями. Поэтому в налоговую службу были направлены материалы в части увеличения имущественного налога собственникам, нарушающим земельное законодательство», — пишет источник.

Уточняется, что в соответствии с пунктами 7.2 и 18 статьи 396 Налогового кодекса РФ аналогичная информация по итогам 2025 года будет направлена в налоговую службу до 1 марта 2026 года.

Фото 61.fsvps.gov.ru