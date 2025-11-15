В ноябре жителям донского региона стоит позаботиться о подготовке сада к зиме, чтобы в следующем сезоне получить богатый урожай.

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области поделились рекомендациями по уходу за растениями до наступления холодов.

Первым делом необходимо провести санитарный осмотр сада. Соберите и уничтожьте опавшие листья, которые служат местом зимовки вредителей, удалите с деревьев мумифицированные плоды. Если температура воздуха не опускается ниже +6 °C, можно побелить стволы известковым раствором: 2 кг извести на 10 л воды. Для лучшего сцепления добавьте 0,5 кг глины, столько же свежего коровяка и около 200 г мучного клейстера.

Взрослые деревья полезно окучить торфом слоем около 15 см. Молодые деревья до трех лет рекомендуется обвязать ветками малины, прикопав концы обвязки. Кустарники защищают от вымерзания, окучивая сухой землей или торфом, либо укладывая вокруг них еловый лапник или хворост.

Ближе к концу ноября проводят омоложение ягодных кустарников. У летней малины вырезают неплодоносящие и загущающие ветви, оставляя 8–10 развитых молодых побегов. Ремонтантную малину, если планируется один урожай, срезают полностью у основания. Для двух урожаев удаляют тонкие невызревшие побеги и двухлетние ветви, а верхушки однолетних укорачивают. У ежевики обрезают двухлетние ветви, оставляя молодые стебли. У смородины и крыжовника удаляют старые побеги: у черной смородины — 6–7-летние, у крыжовника — 8–10-летние.

«Для профилактики болезней, таких как парша, мучнистая роса, серая и плодовая гниль, плодовые культуры обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса. Против парши, коккомикоза и мучнистой росы применяют 2%-ный раствор медного купороса. Также можно использовать 3%-ный раствор бордоской жидкости. Эти препараты не смешивают», — рассказали эксперты Россельхозцентра.

Чтобы привлечь птиц, которые весной помогут бороться с вредителями, соорудите кормушки из подручных материалов. Однако помните, что не вся человеческая еда подходит для пернатых.

Для защиты от грызунов основания деревьев и кустарников обматывают лапником, стеклотканью, кожухом или старыми капроновыми колготками.

Правильная подготовка сада к зиме обеспечивает растениям спокойный период покоя и активное пробуждение весной.

Изображение от freepik