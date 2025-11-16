Главная » Новости Ростовской области

На Дону полиция задержала похитителя 575 кг овощей

В Шахтах Ростовской области оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже зимних запасов овощей из хозяйственной постройки. Пострадавшая оценила ущерб в 15 000 рублей.

Как сообщили в полиции, неизвестный проник в помещение, повредив навесной замок, и похитил 400 кг картофеля, 150 кг моркови и 25 кг свеклы. Задержанным оказался 22-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Часть украденного удалось изъять и вернуть владелице, остальное подозреваемый успел реализовать.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что задержана группа дончан, похищавших топливо на сельхозпредприятии.

