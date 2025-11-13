Задержана группа дончан, похищавших топливо на сельхозпредприятии

Подельники затем продавали дизтопливо, а деньги делили между собой.

В Ростовской области полиция совместно с Росгвардией разоблачила организованную преступную группу в составе шести человек, которая на протяжении нескольких месяцев похищала дизельное топливо на предприятии и продавала его на территории региона. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей, сообщает донская полиция.

В составе преступной группы — мужчины в возрасте от 35 до 57 лет, один из которых являлся охранником компании по выращиванию зерновых в Орловском районе. Он сообщал подельникам об удобном времени для совершения кражи со своего предприятия.

«Сообщники орудовали по ночам: используя шланги, выкачивали топливо из резервуаров. Во время очередной кражи фигуранты были задержаны оперативниками. Полицейские изъяли «Газель» с шестью бочками ГСМ, помпу, шланги, аккумулятор и две рации», — рассказали в полиции.

Преступная деятельность группы продолжалась с июня по ноябрь, действовали они в основном по ночам. Украденное дизтопливо злоумышленники продавали, а вырученные деньги делили между собой. В ходе очередного налета они были задержаны оперативниками.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли охолощенный пистолет, патроны к травматическому пистолету и рацию, а также автомобили участников группы.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а остальным – заключение под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников.

Фото: скрин видео из ТГ-канала донской полиции