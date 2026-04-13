На Дону 21-летняя автоледи спровоцировала аварию, пострадала пожилая женщина-водитель

Авария под Каменоломнями произошла из-за игнорирования знака «Уступи дорогу».

13 апреля на трассе «Новочеркасск-Каменоломни» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Инцидент случился в 12.23 на 23-м км указанной автодороги.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 21-летняя девушка, управляя Renault Logan, на нерегулируемом перекрестке не выполнила требование знака «Уступи дорогу». Это привело к столкновению с автомобилем «Лада Калина», которым управляла 67-летняя женщина.

От удара «Лада Калина» съехала с проезжей части влево и врезалась в дерево. В результате аварии пострадала водитель отечественного авто.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области в очередной раз призывает водителей строго соблюдать ПДД, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция РО