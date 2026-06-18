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В Таганроге во время аварии перевернулся автомобиль, обошлось без пострадавших

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17 июня в Таганроге авария, во время которой один из автомобилей перевернулся на бок, произошла на пересечение переулка Тургеневского и улицы Р. Люксембург.

Новости Таганрога

Фото с места ДТП разместили очевидцы в соцсетях. Участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло около двух часов дня стали машины «ВАЗ» и Honda. От удара отечественная легковушка перевернулась на бок.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом 40-летний водитель большегруза во время ливня выехал на встречную полосу, врезался в «КамАЗ» и погиб.

Фото «Авто Таганрог»

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

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