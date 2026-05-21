На Дону есть случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и коксиеллезом после укусов клещей

В Ростовской области с начала года от укусов клещей пострадали более 1400 человек, причем 42% из них — дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, зафиксированы единичные, не связанные между собой случаи заболеваний, передающихся через укусы клещей. В частности, в Мартыновском районе выявлен случай Крымской геморрагической лихорадки, а в Дубовском и Целинском районах — коксиеллеза.

В управлении отметили, что организован комплекс профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения инфекций, переносимых клещами. Для снижения их численности в регионе проводятся противоклещевые обработки эпидемиологически значимых территорий, включая зоны отдыха и места содержания сельскохозяйственных животных. На данный момент обработано уже более 5 тысяч гектаров.

