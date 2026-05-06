На Дону археологи нашли бронзовую и серебряную посуду на дне старого колодца

В Ростовской области археологи обнаружили клад на дне пятиметрового колодца в станице Старочеркасской. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев.

На дне колодца находились три больших бронзовых таза и миска, предположительно серебряная, весом чуть больше килограмма. Находка была сделана в апреле этого года в ходе археологических исследований на территории объекта культурного наследия «Черкасский городок XVI-XIX вв.».

Как выяснилось, с этим тайником связана местная легенда. Опрос старожилов показал, что здесь когда-то жила казачка Мартынова. Во время прихода «красных» в Старочеркасскую пожилая женщина собрала все ценное, что у нее было, и бросила в колодец. Слухи о кладе Мартыновой ходили больше века, и теперь его обнаружило археологическое общество «Наследие».

«Могу лишь констатировать: донская земля хранит богатое наследие прошлого. Уверен, она еще припасла для наших историков и археологов множество удивительных открытий», — отметил Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что на Дону археологи обнаружили древнейшие в Восточной Европе каменные крепости.

Фото:  мессенджер «MAX» Андрея Фатеева

