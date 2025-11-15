На Дону археологи обнаружили древнейшие в Восточной Европе каменные крепости

В Ростове-на-Дону завершились спасательные археологические работы, которые проводились на территории уникального Ливенцовского комплекса. Он считается одним из древнейших памятников Восточной Европы.

Исследования охватили Каратаевскую крепость и одноименное поселение. Здесь археологи обнаружили ценные находки, относящиеся к разным историческим эпохам — от бронзового века до средневековья.

На территории крепости ученые изучили остатки крепостной стены позднебронзового века, внутренние сооружения и часть могильника с погребениями. Артефакты датируются финалом средней бронзы, поздней бронзой, ранним железным веком и первыми веками нашей эры.

На Каратаевском поселении найдены остатки построек позднебронзового века, комплексы IV века до н.э. и средневековья. А также законсервированные фрагменты каменного сооружения времен Ливенцовско-каратаевской крепости (XXI-XXII века до н.э.). Эти находки планируется музеефицировать.

Работы проводились археологическим отрядом ООО «ОКН-проект», сообщает официальный портал донского правительства.

«Ливенцовский археологический комплекс — это настоящая сокровищница знаний, которая не только раскрывает историю Нижнего Дона и Северо-Восточного Причерноморья, но и позволяет заглянуть в далёкое прошлое народов, населявших территорию современной России», — подчеркнул замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Комплекс включает Ливенцовские поселение и крепость, курганный могильник и Каратаевскую крепость, охватывая период с III тысячелетия до н.э. по XIV в. н.э.

Ранее мы рассказывали, что донские археологи обнаружили 34 артефакта на городище в Старочеркасской.

Фото: donland.ru