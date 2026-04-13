78-летний пешеход погиб под колесами авто в Ростовской области

Трагедия произошла в темное время суток, Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства инцидента.

В Ростовской области полиция выясняет детали аварии, в которой погиб пешеход. Трагедия произошла вечером 12 апреля в городе Шахты.

По предварительной информации, в 22.30 на переулке Донском, у дома 57, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 совершил наезд на 78-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, двигаясь справа налево по ходу движения автомобиля.

От полученных травм пенсионер скончался на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

В связи с произошедшим в Госавтоинспекции напоминают пешеходам о необходимости переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, передвигаться по тротуарам, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Также рекомендуется выбирать одежду, не ограничивающую обзор при движении.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Госавтоинспекции РО

