На Центральном рынке Таганрога выявили нелегальных торговцев и мигрантов

24 сентября на Центральном рынке Таганрога проведен масштабный межведомственный рейд по проверке законности деятельности уличных торговых точек.

В рейде участвовали сотрудники администрации города, УФСБ, полиции, прокуратуры, ФССП, военкомата, Росгвардии.

По результатам рейда составлено 8 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и за уклонение от исполнения административного наказания. А также 11 протоколов за нарушение правил дорожного движения.

«Арестовано и отправлено на штрафстоянку два транспортных средства, с которых велась нелегальная торговля. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции к ряду лиц применены меры административного ареста», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Также выявлены нарушения миграционного законодательства — иностранные граждане вели незаконную торговлю. Миграционная служба примет меры по лишению этих граждан ранее выданных видов на жительство.

«10 человек, не вставшие на воинский учет после получения гражданства РФ, получили повестки в военкомат города. Работа по пресечению несанкционированной торговли продолжается. Призываем всех предпринимателей осуществлять деятельность в установленных для этого местах», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой