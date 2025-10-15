На выставке в Таганроге представлены картины всемирно известного живописца

14 октября в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки открылась персональная выставка одного из ярчайших современных пейзажистов России Алексея Адамова.

Алексей Владимирович Адамов — наш земляк, таганрожец, выпускник местной художественной школы, где его педагогом был Леонид Стуканов, и Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова, автор десятков персональных выставок в России и за рубежом. Его работы украшали залы Кремля, Третьяковской галереи, Таврического дворца и даже Дворца Мира в Японии, его персональные выставки проходят в Центральном Доме художников в Москве, с большим успехом прошла его юбилейная, посвященная 50-летию, выставка в Манеже. По версии журнала The Artist, он входит в топ-5 пейзажистов мира, а его заслуги отмечены высшими наградами профессионального сообщества. В честь художника «Почта России» выпустила почтовую марку с его картиной. А совсем недавно, в сентябре, Алексей Адамов принял участие в проходившей в Москве масштабной художественной ярмарке «Арт Россия. Классика. Новый взгляд».

Его творчество, верное традициям русской реалистической школы, но всегда ищущее новые формы, находит дорогу к самым глубоким струнам человеческой души. Всякая картина этого мастера — не просто пейзаж, а запечатленное красками на холсте его глубоко личное, трепетное и философское переживание.

На выставке представлены работы из частных коллекций, за что – отдельная благодарность их владельцам. На полотнах – живописные уголки леса, прекрасные бескрайние русские просторы и удивительные марины: Алексей Адамов – пейзажист и маринист.

Среди тех, кто пришел поздравить Алексея с открытием выставки его работ, была профессор Людмила Малюкова, глубоко изучившая жизненный и творческий путь этого художника, автор посвященной ему монографии «И с ним говорила морская волна…». В своем приветственном слове Людмила Николаевна поделилась воспоминанием о том, как в свое время побывала с Алексеем Адамовым в Париже на выставке, где были представлены его работы. Она провела параллели между творчеством Алексея Адамова и Антона Чехова. А также отметила, что для любого творца необходимы две составляющие его успеха – талант и труд, а что касается Адамова, он, подобно Чехову, — не только безмерно талантлив, но и чрезвычайно трудолюбив.

Коллега и поклонница таланта Алексея Адамова таганрогская художница Татьяна Балкунова вспомнила о том, что первая персональная выставка молодого таганрогского художника Адамова состоялась в этом же зале в 1997 году. И все минувшие годы Алексей неустанно продолжает свой личностный и профессиональный рост, в результате чего соавторами Творца становятся как сам живописец, так и его зритель.

В ответном слове Алексей с присущей ему удивительной скромностью благодарил всех тех, кто пришел разделить с ним эту радость – открытие очередной выставки в родном и любимом городе. Он отметил, в Таганроге его персональные выставки традиционно проходят именно в этом зале, примерно раз в три года. А сам Таганрог всегда остается его местом силы, главным источником вдохновения. Художник также выразил глубокую признательность искусствоведам, узнающим и выделяющим его работы не по авторской подписи, а по присущим только ему почерку и стилю.

После открытия выставки главный герой торжества поспешил в свою расположенную по соседству с библиотекой мастерскую – на занятия с юными учениками, которые тоже присутствовали на вернисаже. Художник-педагог Адамов надеется, что при участии в этом его воспитанников Таганрог еще приумножит свою славу культурной столицы, города художников.

Что же касается представленной экспозиции, — у неё есть недостаток. Это – её скоротечность. Выставка продолжит свою работу только до 26 октября.

Анатолий ИВАШОВ, Оксана СЕРБИНА

Фото Анатолия Ивашова