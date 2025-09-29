Музеи Таганрога присоединились к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

27 сентября Таганрогский музей-заповедник и Таганрогский художественный музей приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».

Бесплатные экскурсии провели для всех, кто записался на сайте акции и пожелал посетить музеи в Таганроге.

В 2025 году для участия в акции Таганрогский музей-заповедник предложил два из восьми своих объектов показа. Музей А.А. Дурова погрузил гостей в атмосферу волшебства и радости: экскурсанты отправились в незабываемое путешествие по выставке «Цирк нашего детства». Заведующий музеем Дмитрий Артемьев с душой поведал им истории о знаменитых дрессировщиках прошлого века и помог вновь почувствовать себя детьми.

На экскурсии по Литературному музею А.П. Чехова сотрудники культурно-образовательного отдела музея-заповедника познакомили гостей с историей Таганрогской мужской гимназии, в которой учился будущий великий писатель, рассказали о его детских и юношеских годах, о его творчестве, которое не оставляет равнодушным многие поколения читателей во всём мире.

Таганрогский художественный музей провёл пешеходную экскурсию по исторической части города «На солнечных часах — счастливые минуты». Название экскурсии отражает её суть — помочь каждому жителю и гостю нашего города по-новому взглянуть на место, где он живёт или гостит.

Участники флешмоба увидели, казалось, знакомый Таганрог совершенно по-новому, листая страницы истории города и жизни известных горожан, выраженной в городском пространстве улиц и переулков.

В 2025 году экскурсионный флешмоб прошёл уже в девятый раз. Акция, инициированная Туристским информационным центром Омской области, с годами приобрела статус всероссийской с международным участием. В прошлом году к ней присоединились музеи Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Музеи Таганрога — традиционные участники акции.

Фото Таганрогского музея-заповедника и Таганрогского хуожественного музея