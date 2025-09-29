Главная » Культура

Музеи Таганрога присоединились к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

На чтение 2 мин Просмотров 35 Опубликовано

27 сентября Таганрогский музей-заповедник и Таганрогский художественный музей приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».

Культура

Бесплатные экскурсии провели для всех, кто записался на сайте акции и пожелал посетить музеи в Таганроге.

В 2025 году для участия в акции Таганрогский музей-заповедник предложил два из восьми своих объектов показа. Музей А.А. Дурова погрузил гостей в атмосферу волшебства и радости: экскурсанты отправились в незабываемое путешествие по выставке «Цирк нашего детства». Заведующий музеем Дмитрий Артемьев с душой поведал им истории о знаменитых дрессировщиках прошлого века и помог вновь почувствовать себя детьми.

На экскурсии по Литературному музею А.П. Чехова сотрудники культурно-образовательного отдела музея-заповедника познакомили гостей с историей Таганрогской мужской гимназии, в которой учился будущий великий писатель, рассказали о его детских и юношеских годах, о его творчестве, которое не оставляет равнодушным многие поколения читателей во всём мире.

Таганрогский художественный музей провёл пешеходную экскурсию по исторической части города «На солнечных часах — счастливые минуты». Название экскурсии отражает её суть — помочь каждому жителю и гостю нашего города по-новому взглянуть на место, где он живёт или гостит.

Участники флешмоба увидели, казалось, знакомый Таганрог совершенно по-новому, листая страницы истории города и жизни известных горожан, выраженной в городском пространстве улиц и переулков.

В 2025 году экскурсионный флешмоб прошёл уже в девятый раз. Акция, инициированная Туристским информационным центром Омской области, с годами приобрела статус всероссийской с международным участием. В прошлом году к ней присоединились музеи Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Музеи Таганрога — традиционные участники акции.

Фото Таганрогского музея-заповедника и Таганрогского хуожественного музея

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция пешеходные экскурсии Таганрогский музей-заповедник Таганрогский художественный музей экскурсии
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru