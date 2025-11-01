Дворец Алфераки Таганрога приглашает посетителей со смартфонами

В предстоящие праздничные дни, 2-4 ноября, Историко-краеведческий музей (Дворец Н.Д. Алфераки) работает без выходных и приглашает взрослых посетителей и школьников, у которых сейчас каникулы, а также целые семьи присоединиться к акции #Явмузее.

Виртуальный фотоконкурс проводится до 15 ноября. Для участие в нем понадобится смартфон с фотокамерой.

#Явмузее — конкурс с историей. Он проходит на странице Историко-краеведческого музея в социальной сети «ВКонтакте» уже третий год. Торжественное награждение лауреатов ежегодно организуют в двусветном зале Дворца Н.Д. Алфераки, иногородним призы отправляются по почте.

Чтобы принять участие необходимо:

1. Подписаться на страницу музея «ВКонтакте» по ссылке.

2. Прислать своё фото, сделанное в Историко-краеведческом музее с понравившимся экспонатом или в одном из залов. От одного участника может быть отправлено максимум две фотографии.

3. Сопроводить фото текстом — впечатлениями о музее, выставке, экспонате или воспоминаниями, связанными с музеем. Фоторабота должна иметь название.

Не допускаются фото, сделанные на профессиональный фотоаппарат, только на камеру смартфона!

Фото с текстом впечатлений надо прислать на страницу музея «ВКонтакте» или на электронную почту nikirp@yandex.ru

Познакомиться с критериями оценки фоторабот можно в Положении о фотоконкурсе.

Успейте использовать возможность сохранить в памяти посещение новой постоянной экспозиции «Таганрог: время, место, события, люди».

График работы музея: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной (в понедельник, 3 ноября, музей работает).

Фото Владимира Прозоровского