Дворец Алфераки Таганрога приглашает посетителей со смартфонами

В предстоящие праздничные дни, 2-4 ноября, Историко-краеведческий музей (Дворец Н.Д. Алфераки) работает без выходных и приглашает взрослых посетителей и школьников, у которых сейчас каникулы, а также целые семьи присоединиться к акции #Явмузее.
Виртуальный фотоконкурс проводится до 15 ноября. Для участие в нем понадобится смартфон с фотокамерой.
#Явмузее — конкурс с историей. Он проходит на странице Историко-краеведческого музея в социальной сети «ВКонтакте» уже третий год. Торжественное награждение лауреатов ежегодно организуют в двусветном зале Дворца Н.Д. Алфераки, иногородним призы отправляются по почте.
Чтобы принять участие необходимо:
1. Подписаться на страницу музея «ВКонтакте» по ссылке.
2. Прислать своё фото, сделанное в Историко-краеведческом музее с понравившимся экспонатом или в одном из залов. От одного участника может быть отправлено максимум две фотографии.
3. Сопроводить фото текстом — впечатлениями о музее, выставке, экспонате или воспоминаниями, связанными с музеем. Фоторабота должна иметь название.
Не допускаются фото, сделанные на профессиональный фотоаппарат, только на камеру смартфона!
Фото с текстом впечатлений надо прислать на страницу музея «ВКонтакте» или на электронную почту nikirp@yandex.ru
Познакомиться с критериями оценки фоторабот можно в Положении о фотоконкурсе.
Успейте использовать возможность сохранить в памяти посещение новой постоянной экспозиции «Таганрог: время, место, события, люди».
График работы музея: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной (в понедельник, 3 ноября, музей работает).
Фото Владимира Прозоровского