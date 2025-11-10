Молодежный Центр Таганрога стал площадкой фестиваля ВГИК

С 10 по 12 ноября в зрительном зале Молодежного Центра Таганрога (ул. Петровская, 89) проводятся кинопоказы в рамках 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Сегодня демонстрировались документальные фильмы. Завтра, 11 ноября, на суд зрителей будут представлены игровые (художественные) фильмы. Послезавтра, 12 ноября, анимационные (мультипликация). Начало кинопоказов – ежедневно в 12.30. Вход свободный.

Сегодня до того, как в зале выключили свет, художественный руководитель Молодежного Центра Оксана Пурахина рассказала зрителям о том, что 45-й Международный студенческий фестиваль ВГИК — одна из авторитетных площадок для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике.

Фестиваль проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» и АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Национального фонда поддержки правообладателей и Союза кинематографистов России.

Главная цель фестиваля ВГИК – признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа.

Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами становились режиссёры, творчество которых было высоко оценено не только на российском, но и на мировом уровне. Среди них — Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин и многие другие. В последнее время фестиваль проводится ежегодно.

Молодежный Центр Таганрога стал одной из двухсот площадок, принимающих показы фильмов конкурсной программы, где зрители принимают участие в голосовании, оценивая каждый из просмотренных фильмов.

Фото Владимира Прозоровского