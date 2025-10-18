«Метеор 120Р-7» совершил первый рейс по Дону из Ростова в Романовскую

Первый пассажирский рейс скоростного судна на подводных крыльях «Метеор 120Р-7» из донской столицы в станицу Романовскую состоялся 18 октября.

Новый водный маршрут появился благодаря открытию понтонного причала «Дон-4» в Романовской, что дает возможность для возобновления регулярного пассажирского сообщения по реке Дон. 13 октября к причалу пришвартовался «Валдай-45Р», совершивший свой первый рейс. А 18 октября на понтонной пристани встречали уже «Метеор».

Отметим, что первый рейс по Дону на крылатом судне был совершен 65 лет назад, в 1960 году на «Ракете 12», из Ростова в Константиновск.

«И теперь, спустя ровно 65 лет, в первый рейс в станицу Романовская отправилось современное комфортабельное судно «Метеор 120Р-7». Первые пассажиры стали участниками исторического события, совершив поездку на нём. От компании туристы получили памятные подарки и великолепные впечатления во время пути», — рассказали в СПК «Дон».

«Метеор 120Р-7» уникален, он был построен специально для Ростовской области.

Напомним, сейчас «Метеор», прибывший в донской регион 1 октября, совершает тестовые рейсы. Ждут его и в Таганроге. Планируется, что в следующем навигационном сезоне судно выйдет на регулярные маршруты в Романовскую, Таганрог и Старочеркасскую.

Фото: СПК «Дон»