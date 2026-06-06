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На севере Ростовской области в ночь на 6 июня уничтожены вражеские БПЛА

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Очередную атаку украинских беспилотников отразила российская система ПВО минувшей ночью.

Новости Ростовской области

«В ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Уточняется. Об отмене беспилотной опасности, объявленной ночью, МЧС сообщило в 05.38 утра.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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