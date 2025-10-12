До Старочеркасской жители Дона смогут добраться на «Валдаях» и «Метеоре»

До конца октября в Старочеркасской завершат возведение понтонной пристани.

В районе парка «Донской» станицы Старочеркасской строится плавучий причал для скоростных судов на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор». Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил объект 11 октября и поручил подготовить предложения по благоустройству территории рядом с новой пристанью.

Строительство причала началось в конце сентября.

С началом эксплуатации причала осенью этого года здесь будут швартоваться суда «Валдай» судоходной пассажирской компании «Дон». Сейчас уже формируется расписание движения «Валдаев» и «Метеора».

Ознакомившись с ходом работ на пристани, губернатор обсудил планы по благоустройству прибрежной территории. Окончательная концепция еще не разработана, но рассматриваются два варианта: строительство моста или дамбы в пойме прибрежной зоны.

Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость благоустройства площадки, так как она станет основной точкой прибытия для гостей Старочеркасской по воде.

«Необходимо разработать концепцию, которая позволит гостям с первых шагов ощутить уникальность этого места с его богатой историей, храмами и музеями. Дон здесь широко разливается, поэтому требуется найти технологически правильное решение для обустройства территории», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В Ростовской области активно развивается инфраструктура для водного пассажирского сообщения. В дополнение к уже существующим причалам в Азове и Ростове, в этом году был установлен причал в станице Романовской. В настоящее время работы ведутся в Старочеркасской, Пухляковском и Семикаракорске, а еще четыре причала планируется открыть в 2026 году: в Багаевской, Кочетовской, Усть-Донецком и Константиновске.

В 2024-2025 годах пассажирские суда на подводных крыльях перевезли по рекам Ростовской области 50 тысяч человек, сообщает портал донского правительства.

Фото: donland.ru