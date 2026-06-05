Госжилинспекция Ростовской области оказывает правовую помощь близким участников СВО по вопросам ЖКХ

С начала 2026 года четыре семьи бойцов СВО из Ростовской области получили разъяснения по жалобам на отопление.

Госжилинспекция Ростовской области оказывает бесплатную юридическую поддержку членам семей участников специальной военной операции по вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг.

Такая помощь предоставляется льготным категориям граждан в рамках государственной системы, а с 2022 года распространяется и на родственников бойцов СВО. Об этом сообщила руководитель региональной Госжилинспекции Юлия Брюховецкая.

С начала 2026 года в ведомство поступило четыре обращения от семей участников СВО из Ростова-на-Дону, Шахт и Белокалитвинского района. Жители жаловались на некачественное отопление и перебои с подачей электроэнергии. Все заявки были рассмотрены, заявителям направили ответы с разъяснениями по каждому конкретному случаю.

«Мы с особым вниманием подходим к обращениям от семей военнослужащих, которые защищают нашу страну. Каждое из таких обращений тщательно контролируется и находится на особом учете в инспекции», — подчеркнула Юлия Брюховецкая.

Подробнее о бесплатной юридической помощи в Ростовской области можно узнать на сайте регионального правительства.

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Фото: donland.ru

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