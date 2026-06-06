В Ростовской области мужчина утонул при испытании нового мотора на лодке

В реке Маныч в Сальском районе утонул 38-летний мужчина. Трагедия произошла 3 июня в селе Екатериновском, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

По предварительным данным, мужчина решил опробовать новый мотор на надувной лодке. Во время движения он не справился с управлением и оказался в воде.

«Тело погибшего обнаружили и извлекли из воды спустя два дня спасатели поисково-спасательной службы города Пролетарска», — уточняется в сообщении.

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