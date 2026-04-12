Мастер Всероссийского общества глухих открыла персональную выставку в библиотеке Таганрога

В Таганроге показали работы Сталины Гунько, десятилетиями участвующей в жизни ВОГ.

В Таганроге открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного творчества Сталины Гунько, члена местного отделения Всероссийского общества глухих. Экспозиция под названием «Слышать мир сердцем» представила работы автора, чья творческая и общественная деятельность неразрывно связана с организацией на протяжении десятилетий.

Открытие выставки состоялось в концертно-выставочном зале ЦГПБ им. А.П. Чехова. Сталина Васильевна Гунько является членом ВОГ с 1965 года и с самого начала активно участвует в художественной самодеятельности. В драматическом кружке при клубе глухих, который был организован при поддержке театра им. А.П. Чехова, она исполняла все главные роли.

Позднее, благодаря многолетнему опыту Сталины Гунько, на базе местного отделения ВОГ была создана творческая мастерская, где для инвалидов по слуху проводились мастер-классы по различным видам вышивки, сообщает администрация Таганрога.

Несмотря на почтенный возраст, Сталина Гунько продолжает принимать участие в жизни общества, являясь авторитетом как для сверстников, так и для молодежи. В свободное время она вяжет из теплой пряжи носки для бойцов специальной военной операции.

Открытие выставки сопровождалось переводом на жестовый язык и концертом детских творческих коллективов. Все гости смогли поддержать мастера и познакомиться с ее работами, которые, по мнению организаторов, наполнены теплом, душой и вдохновением.

Фото: tagancity.ru