В библиотеке Таганрога открылась выставка работ участников конкурса «Наша Родина большая – это дружная семья»

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога демонстрируется выставка по результатам городского конкурса декоративно-прикладного и технического творчества «Наша Родина большая – это дружная семья». Ее открытие превратилось в настоящий праздник благодаря тому, что члены жюри с организаторами конкурса не поскупились на награды, а награждения перемежались выступлениями юных артистов из Молодежного Центра и вокалисток из Таганрогского музыкального колледжа.

Такие конкурсы и выставки проводятся ежегодно, их организаторы – городское управление образования и городской Центр технического творчества. Тема конкурса традиционно соответствует тому, годом чего объявлен текущий год.

В конкурсе и выставке приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций города (школ, гимназий и лицеев), а также воспитанники различных кружков и филиалов Центра технического творчества.

Конкурсные работы оценивались в 12 номинациях с учётом представленных декоративных техник и определенных критериев: соответствие заявленной теме, целостное впечатление, смысловое содержание, оригинальность и качество исполнения.

Творческий конкурс, целью которого было укрепление дружбы между народами, способствовал еще и сплочению разных поколений. Неудивительно, что самыми лучшими оказались работы, изготовленные ребятами под чутким руководством взрослых – педагогов Центра технического творчества, родителей и преподающих технологию классных руководителей.

Так, в победе в номинации «Комбинаторика» Полины Юдиной из школы № 6 есть заслуга и Натальи Федоровны Нероновой.

Дмитрий Лифанов из лицея № 28, создавший в соавторстве с одноклассницей Вероникой Онешко квадриптих (тетраптих) «Мы – Россия», — потомственный мастер: декоративно-прикладным творчеством профессионально занимаются его мама и бабушка, об этом нам рассказала классный руководитель ребят Ольга Ивановна Гриценко. Работа Дмитрия и Вероники – четыре парные композиции, словно кружевные, а в действительности вырезанные специальными инструментами из бумаги.

Победители конкурса оказались очень разносторонними творцами, развивающими различные свои таланты, мыслящими масштабно и нестандартно.

В номинации «Бумагопластика» победила Алена Суворова из школы № 37 с углубленным изучением искусств. Работа Алены «Многоликая Россия. Народы севера» — шедевр, выполненный из использованной картонной тары, которая обычно в лучшем случае попадает в макулатуру. Смотришь на картонных якутов, и кажется, что они вот-вот запоют, и это неслучайно: сама Алена занимается вокалом.

А Гран-при конкурса завоевал 12-летний Яков Шепитько из 6 А класса лицея № 33, создавший «Древо жизни». На ветвях его древа – красавицы в ярких национальных костюмах, на земле, под сенью раскидистой кроны, – русская скромная девушка, словно белая лебедушка, и сын гор, спустившийся с них со своей отарой овец. На дереве – цветущие лианы, в дупле – филин со светящимися электрическим светом глазами. Прямо-таки целая декорация для спектакля-сказки. Кстати, Яков – драматический артист, актер театра «Волшебный фонарь», а еще и вокалист. Якову в деле выращивания его «Древа жизни» словом и делом помогли его мама Александра Михайловна и его преподающая технологию классный руководитель Евгения Николаевна Усова. Мама мальчика считает, что Таганрог – особо благодатное место для всестороннего развития личности, так что таганрожцы – особенно счастливые люди. А вот предки Якова Шепитько – из разных мест, например, дедушка – из Азербайджана, прабабушка – из Татарстана.

Выставка продолжит работу до 12 апреля по адресу: ул. Петровская, 96.

Владимир Прозоровский, фото автора