Масленичный тур: 21 февраля ретропоезд привезет в Таганрог туристов из Ростова

Ретропоезд на паровозной тяге прибудет в Таганрог в субботу, 21 февраля. РЖД организует для туристов специальный, масленичный тур.

В программе — обзорная экскурсия по городу, масленичные гуляния и угощение традиционными блинами.

Путешествие начнется в 09.58 с отправления стилизованного состава от пригородного вокзала донской столицы. В пути пассажиров будут развлекать аниматоры.

По прибытии в Таганрог в 11.19 гости станут участниками интерактивной программы «Петровская Масленица» с народными играми, метанием блинов, боями на мешках и мастер-классами. С 13.00 до 13.30 запланировано чаепитие.

Затем состоится обзорная экскурсия по историческому центру города. После этого у туристов будет свободное время для прогулки по парку культуры и отдыха им. М Горького и участия в городских праздничных мероприятиях.

«Обратный рейс в Ростов-на-Дону отправится в 16.26, прибытие на пригородный вокзал запланировано в 18.24», — уточнили в пресс-службе РЖД.

Партнером проекта и организатором экскурсионной программы выступает таганрогская туристическая компания «Судаков Тревел».

Отметим, что экскурсии из Ростова в Таганрог на ретропоезде с каждым годом становятся у туристов все более популярными.

Фото: travel.rzd.ru