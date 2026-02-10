Главная » Новости Таганрога

На подворье Никольского храма Таганрога пройдет  Сретенская ярмарка с концертом и угощениями

15 февраля во дворе Никольского храма Таганрога (ул. Шевченко, 28) после Божественной литургии пройдет Сретенская ярмарка.

Новости Таганрога

В нынешнем году Сретение Господне приходится на воскресенье, причем предшествующее Масленичной неделе, предваряющей Великий пост.

В преддверии Масленицы приход Никольского храма приглашает всех желающих отведать вкусности, поиграть всей семьей в беспроигрышную лотерею и весело провести время на подворье храма. Начало концерта — в 11.00, вход свободный.

Фото из архива Никольского храма

Таганрогская правда

