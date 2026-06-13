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Таганрожцы во Дворце Алфераки отметили День рождения Петра I

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12 июня в двусветном зале Историко-краеведческого музея (Дворца Н.Д. Алфераки) прошел историко-музыкальный вечер «В начале славных дел», посвященный 354-летию Петра I и Дню России.

#Дата

На мероприятии присутствовали настоятель Никольского храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) и священник этого храма иеромонах Герман (Погорелов). Ведущая вечера — старший научный сотрудник музея Алла Цымбал напомнила присутствующим, что русский царь Петр Алексеевич не только гений, проявивший свои выдающиеся способности в самых разнообразных сферах, превративший во многом отсталое Московское государство в великую державу, Российскую империю, а сам ставший её первым императором; не только великий полководец и флотоводец; но еще и глубоко верующий человек, воцерковленный православный христианин.

Рассказ Аллы Цымбал об отце-основателе Таганрога перемежался музыкальными номерами в исполнении Таганрогского муниципального камерного оркестра под управлением Игоря Тронова: звучала музыка европейских композиторов 17-18-го веков, которая в свое время услаждала слух Петра Великого; исполнялись также произведения русских композиторов, которые наверняка понравились бы имениннику.

На вечере вспомнили и об Александр Пушкине, сумевшем оценить гений Петра Великого, – реформатора, во многом благодаря которому мы обрели «солнце русской поэзии», и не только поэзии, но и всей русской литературы, всей российской словесности.  

Ведущая вечера также отметила, что неслучайно две эти даты – День рождения Петра I и День России – в календаре оказались рядом.

Антон Сахновский. Фото автора.

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Таганрогская правда

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