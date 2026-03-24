Марафон добра в ЮФУ Таганрога собрал средства для подопечного фонда «Звезда на ладошке»

В Таганроге завершился благотворительный Марафон добра, организованный на площадке Южного федерального университета. Недельное мероприятие, прошедшее с 16 по 22 марта, позволило собрать средства для помощи маленькому подопечному фонда «Звезда на ладошке».

Координатором проекта выступил депутат молодежного Парламента города Дмитрий Демиденко, а активное участие в нем приняли его коллеги Элеонора Цой и Камиль Мурадов. Программа марафона, поддержанного также Студенческим информационным центром Инженерно-технологической академии ЮФУ и фондом «Звезда на ладошке», была насыщенной. Она открылась форумом «Волонтерство в жизни каждого», где обсуждались социальные проекты и опыт взаимодействия некоммерческих организаций, власти и добровольцев.

Далее участники смогли потренироваться в аргументации на «Добрых дебатах» и проверить знания в тематическом квизе «Своя игра». В интеллектуальном состязании соревновались три сборные команды: «ЮФУ», «ТагВолонтер» и «Молодежка». По итогам игры победу одержала команда Южного федерального университета. Еще одним творческим этапом стал мастер-класс по созданию коллажей из старых журналов, где лучшую историю в итоге представила команда «Молодежка». Завершился марафон благотворительной ярмаркой и дискотекой.

«Мы очень рады, что этим Марафоном нам удалось объединить многих неравнодушных и добрых людей, а самое главное – собрать необходимые средства для помощи ребенку, который очень в ней нуждается. Надеюсь, что подобные благотворительные мероприятия станут нашей хорошей традицией», – поделился впечатлениями организатор Марафона Дмитрий Демиденко.

