Студентам ЮФУ в Таганроге рассказали о возможностях проекта «Твой Ход»

Учащимся Таганрогского кампуса Южного федерального университета рассказали о перспективах, которые открывает всероссийский проект «Твой Ход». Эта программа Росмолодежи позиционируется как социальный лифт для активной молодежи, стремящейся участвовать в развитии страны, и предлагает участникам не только ценный опыт и награды, но и реальный старт для управления молодежной повесткой.

По словам регионального координатора «Твой Ход» в Ростовской области Виктории Ченцовой, это проект, в котором каждый студент может реализовать свой потенциал. «Я занимаюсь общественной деятельностью, творчеством и театром – все эти направления нашли своё отражение в моем участии в проекте! В нем возможно все, главное — верить в себя», — поделилась Виктория.

Участие в проекте позволяет войти в кадровый резерв органов по делам молодежи, получить поддержку Росмолодежи для реализации собственных идей, а также занять позиции в студенческих советах, общественных палатах или молодежных правительствах.

ЮФУ регулярно демонстрирует высокие результаты в рамках этой инициативы. Например, в 2025 году студентка университета Ильвина Зарипова стала победителем, получив 1 млн рублей на развитие своего проекта. Дебатная команда Института туризма, сервиса и креативных индустрий вошла в тройку лучших студенческих команд страны по итогам спецпроекта «Твой Ход х Дебаттл», а преподаватели ИТСКИ, победив в треке «Преподаватели», были приглашены в качестве официальных экспертов.

Фото: sfedu.ru

