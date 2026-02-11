Максим Галицкий показал в Таганроге безмолвный спектакль-клоунаду по трагедии «Король Лир»

В актовом зале факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова московский клоун, актёр, художественный руководитель и режиссёр театров «Пампуш», «Мутум‑Театр» и уличного цирка «Ле БУФФ оН» Максим Галицкий вниманию публики представил моноспектакль по мотивам трагедии Уильяма Шакспира «Король Лир».

Клоунада и трагедия – совместимы ли они? Оказывается, совместимы, если за дело берется человек одаренный и неравнодушный. Максим Галицкий – именно такой. Спектакль-клоунада «Bretosh» — фантасмагория по пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир». Не произнося ни слова, Галицкий задает разные вопросы. Как стареющий и теряющий разум Король провел ночь перед решающим днем, на который назначил раздел своего королевства между тремя дочерями? О чем он думал? Что чувствовал? Какие фантомы он видел? Зритель может задуматься и над вопросом, а кто же на самом деле перед ним, — действительно ли Король, или же его верный Шут?

Макс Галицкий становится соавтором великого трагика. У него в конце темного тоннеля появляется свет, и на этот свет Лир выходит, и благодаря ему к свету и единству приходят и три сестры (три его дочери), и все присутствующие в зале.

Гостеприимная хозяйка зала, декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова профессор Оксана Музыка, выражая признательность артисту от лица всей публики, отметила, что факультет, который она возглавляет, держится на «трех китах», каковыми является психология, педагогика и философия. А искусство психологам и педагогам не просто не чуждо: оно необходимо всякому человеку, а в особенности психологу и педагогу, как солнце – всему живому. Московский гость представил в Таганроге новый уровень искусства клоунады, и оказалось, что клоун может не только рассмешить, но и побудить задуматься о самом главном, и окрылить, и воссоединить.

