Власти рассказали, какие улицы Таганрога попали в план работ по покосу травы до 15 июня

Трава растет слишком быстро: из-за дождей в Таганроге покос на некоторых участках приходится проводить уже во второй и третий раз.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что подрядные организации продолжают планомерный покос сорной растительности городских территорий. Из-за погодных условий и обильных осадков трава растет очень быстро, и на некоторых участках уже требуется второй или третий покос. Эти факторы учитываются при планировании работ.

С начала недели покос завершен на улицах Пархоменко, Паустовского, Бабушкина и 1-й Котельной. В настоящее время работы ведутся на улицах Мирной, Морозова, Поляковском шоссе и в переулке 14-м Артиллерийском.

Глава города заострила проблему уборки скошенной травы: не везде подрядчики убирают ее сразу после покоса. Она поручила своему заместителю Егору Долматову пересмотреть организацию процесса, чтобы трава не оставалась надолго на обочинах дорог и общественных территориях. Контроль за выполнением этой работы усилен, подчеркнула Светлана Камбулова.

Глава города представила план работ по данному направлению до 15 июня. Покос будет проведен на следующих участках: улицы Химическая, Б. Хмельницкого, Толбухина, переулок 17-й Новый, улицы Л. Чайкиной, переулки А. Глушко, Итальянский, улицы К. Либкнехта, Петровская, Комсомольский бульвар, переулок Колхозный, улицы Чучева, Мариупольское шоссе, улицы Больничная и Вишневая.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой