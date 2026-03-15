Львы и власть стихий: 34 необычных картины представила на выставке в Таганроге краснодарская художница

В Чеховской библиотеке Таганрога представлена персональная художественная выставка «Власть стихий: диалог воды и огня». Автор полотен — краснодарская художница Екатерина Попова, чье детство и юность прошли в нашем городе.

Экспозиция представляет 34 работы, исследующие мощь природных сил. Екатерина Попова работает в смешанной технике, используя масляные краски, поталь и текстурную пасту, что придает ее полотнам особую фактурность и яркость. За 16 лет творческой деятельности художница создала множество картин, которые находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Пространство выставки разделено на две тематические зоны. Первая посвящена философскому осмыслению стихий, где «Диалог воды и огня» предстает как драма, величие и вечный источник вдохновения. Вторая часть представляет анималистическую серию, центральное место в которой занимают изображения львов. Эти величественные хищники в трактовке художницы словно рождаются из вихрей стихий, становясь их олицетворением.

Выставка будет интересна ценителям как реалистической живописи, так и символического искусства. Увидеть работы можно в малом выставочном зале библиотеки до 5 апреля.

Ранее мы рассказали, что в выставочном зале Таганрогского отделения Союза художников России открылась новая экспозиция «Дольче Вита».

Фото ВК библиотеки им. Чехова

