Таганрогские художники посвятили новую экспозицию сладкой жизни и весеннему настроению

В выставочном зале Таганрогского отделения Союза художников России открылась новая экспозиция «Дольче Вита». Художники Светлана Песецкая, Ирина Соснякова и Юрий Переулочный сложили весеннюю и жизнеутверждающую композицию из своих работ.

Светлана и Ирина — члены Союза художников России. Кроме того, они почётные участники международной арт-группы Femin Art (Трабзон, Турция) и Международной Ассоциации Изобразительных Искусств — АИАП ЮНЕСКО. А вот Юрий — начинающий художник. А еще он — супруг Светланы Песецкой. По её словам, в экспозиции — первые работы Юрия Переулочного, и она мужу не помогала.

Название выставки ассоциируется с работой режиссёра Федерико Феллини La Dolce Vita «Сладкая жизнь», премьера которой состоялась в 1960 году, а кроме этого, отсылает к определённой философии. В понятие «Дольче вита» у итальянцев входит умение ценить каждое мгновение, наслаждаться общением, красиво одеваться, не стесняться проявлений чувств. Здесь свобода поступать так, как хочется, ожидание счастья и любви, умение не поддаваться унынию, не торопиться жить.

Заметить теплое весеннее солнце, например, попросту вынести стул на улицу, и греться в теплых лучах, делать комплименты незнакомым людям и любить всех, а особенно — родных. Неплохой план для каждого дня, вы не находите?

Экспозиция получилась теплая и жизнерадостная. Здесь объемный блеск золота и серебра, нежные цветы («История розы» Ирины Сосняковой), красивые лица («Мраморные богини» Светланы Песецкой), настроение расслабленного путешественника («Под небом голубым есть город…» Светланы Песецкой, «На улицах Венеции» Юрия Переулочного) и другие работы. Можно увидеть исторические места Европы и Востока, уютные фантазии, неспешное течение жизни, предвкушение праздника и даже парящего в пространстве кота («Дым в полете» Юрия Переулочного). Уж коты то точно знают вкус к сладкой жизни…

Много работ авторы выполняли в смешанной технике: здесь линогравюры, акрил, масло, использовалось золото, серебро, поталь. Также, привлекает внимание графика и инсталляции.

«Выставка «Дольче Вита» — она о настроении, о подходе к жизни, а вовсе не о том, что надо гнаться за успехом и иметь много денег. Ты проснулся бодрый, с хорошим настроением — можно собираться путешествовать или отправиться заниматься в тренажёрном зале, видеть красоту людей и мира… То, как ты относишься к своей жизни, в моем понимании и есть истоки «Дольче Вита». Авторы, представленные здесь, созвучны в своих работах этому представлению. Получилась выставка про весну — это настроение, радость, возрождение!», — поделилась Светлана Песецкая.

Она рассказала про основную инсталляцию экспозиции «Под небом голубым есть город золотой…». У нас эти слова знают из песни, исполненной Борисом Гребенщиковым (признан иностранным агентом) в кинофильме «Асса». На самом деле автор данного текста Анри Волохонский (текст написан в 1972 году), а музыку сочинил Владимир Вавилов, советский гитарист и лютнист. Слова и образы отсылают к библейской символике. Светлана говорит, что сходные слова есть в итальянской народной песне…

Юрий Переулочный рассказал, что в своих картинах он постарался передать позитивные эмоции, праздник, ощущения от увиденного, что-то необычное, чтобы можно было отвлечься от домашней и житейской рутины.

Журналист и редактор Надежда Феденко на открытии выставки отметила — очень важно для художников, когда на их работы — «плод души, сердца и ума», смотрят глазами любящего искусство зрителя.

«Выставка удивительным образом объединила не слишком «соединимых» авторов. Светлана некогда работала в таганрогском театре имени А.П. Чехова бутафором-декоратором (1988 – 1993 годы, примечание автора), и сегодня я увидела в её работах драматургическую глубину, осознанность пространства», — рассказала Надежда Феденко.

И добавила, что работы Юрия Переулочного отличаются чувством формы и фактуры, а Ирина Соснякова — талантливый художник, который очень внимательно относится к свету и цвету, и умеет создавать настроение работы даже небольшими деталями.

Выставка работает до 28 марта. Адрес выставочного зала: ул. Греческая, 48/ пер. Добролюбовский, 6.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора