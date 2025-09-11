Лидер донских единороссов Александр Ищенко призвал жителей Ростовской области проголосовать на предстоящих выборах

По его словам, от решения избирателей зависит решение ключевых вопросов развития региона.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко призвал жителей донского края принять участие в грядущих выборах. Напомним, 12-14 сентября предстоит избрать губернатора Ростовской области, депутатов нескольких городских Дум, включая ростовскую, а также депутата областного парламента.

«На этих выборах решается принципиально важный вопрос – как будет развиваться наш родной донской край в ближайшие годы. Каждый голос имеет огромное значение, это личный вклад каждого избирателя в общее будущее», — отметил он.

Александр Ищенко подчеркнул, что перед Ростовской областью стоят ряд принципиально важных вызовов.

«Речь о сохранении и модернизации системы социальной поддержки граждан. Предстоит решать вопросы кадрового обеспечения социально значимых учреждений – школ, больниц, поликлиник. Предстоит развивать дорожную инфраструктуру, модернизировать систему транспорта. Всё это – условия для достойного будущего. И ответы на все эти вызовы должны быть эффективными, своевременными и квалифицированными», — подчеркнул он.

По словам Александра Ищенко, участие в выборах – это ответственный шаг, который позволяет быть сопричастным к развитию и обустройству родного села, станицы, города и региона.