Летописец истории советского Таганрога Валентина Ратник отметила юбилей

Сегодня, 26 марта, во Дворце Алфераки состоялось чествование старшего научного сотрудника Таганрогского музея-заповедника Валентины Ивановны Ратник, посвященное её юбилею.

Когда-то Валентина Ратник, молодой дипломированный историк, стала младшим научным сотрудником только что образованного Таганрогского музея-заповедника. Ныне она – в числе авторитетнейших экспертов одного из ведущих не только на юге, но и во всей нашей стране мемориального научно-просветительского комплекса, делающего честь Ростовской области. И, конечно, лучший в мире специалист по истории Таганрога советского периода.

Поздравить Валентину Ивановну в двусветный зал Дворца Н.Д. Алфераки (Историко-краеведческого музея) пришли коллеги-музейщики под руководством директора Таганрогского музея-заповедника Елизаветы Липовенко, Почетный гражданин Таганрога Тамара Бувалко, представители органов местного самоуправления – заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов и заместитель начальника управления культуры Таганрога Михаил Корнеев, главный редактор газеты «Таганрогская правда» Ирина Сдатчикова и многие другие.

«Жизненная позиция и отношение к работе Валентины Ивановны – пример для подражания для всех нас, прежде всего – для молодого поколения, — выразил уверенность заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов. – Сопровождая делегации гостей нашего города, Валентина Ивановна проводит им экскурсии. Но все регламентировано временем. Показываю ей на часы, она завершает свой рассказ, а мне говорят: «Зачем вы останавливаете? Так интересно!». Валентина Ивановна! Вы влюбляете гостей в наш город, а горожан, в том числе депутатов городской Думы – в музей, спасибо вам за все это!».

Также Валерий Селиванов передал поздравления от всего депутатского корпуса и лично от председателя городской Думы Романа Корякина и вручил юбилярше Почетную грамоту городской Думы.

«Благодаря таким людям, как Валентина Ивановна, мы постоянно учимся», – отметил заместитель начальника городского управления культуры Михаил Корнеев.

Он вручил героине торжества благодарственное письмо городской администрации и поблагодарил её от лица главы города Светланы Камбуловой – за всегдашнюю, в любой день и час, готовность прийти на помощь, поделиться информацией, касающейся истории нашего города.

Об отзывчивости и прекрасных человеческих качествах Валентины Ивановны говорили многие. И все ей искренне желали творческого долголетия.

«Я рада, Валюша, что когда-то, в мое время, ты пришла в музей», – призналась Почетный гражданин Таганрога Тамара Прокофьевна Бувалко. И дала ей напутствие: «Работай, работай и работай!».

Продолжать свою разностороннюю деятельность в музее-заповеднике юбиляршу просили и руководители, и коллеги. В частности, главный бухгалтер музея-заповедника Екатерина Кириченко, заметившая, что удивительные чувство юмора и оптимизм Валентины Ивановны оказываются незаменимы в сложных ситуациях и в трудные времена (а знакомы эти женщины друг с другом свыше сорока лет).

«Эта коллега пыталась лишить нас праздника, — в шутку пожаловалась на подчиненную директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко. – В силу своей скромности. Но мы за неё гордимся тем, что она сделала… Сегодня много говорят о патриотическом воспитании. Нужно учиться этому у Валентины Ивановны. Аудитория, затаив дыхание, слушает её рассказы о героизме предков. Лично меня переполняют чувства восхищения и радости в связи с тем, что у нас в коллективе – такой человек».

Непосредственный начальник именинницы, заведующая Историко-краеведческим музеем Галина Крупницкая перечислила лишь некоторые ипостаси Валентины Ратник: экспозиционер, литератор, исследователь, помощница, коллега, хороший и верный друг, человек, надежный во всем…

А заведующая Литературным музеем А.П. Чехова, работающая по совместительству в Таганрогском институте имени А.П. Чехова, профессор Виктория Кондратьева поделилась наблюдением: есть люди, встреча с которыми сулит удачу на весь день, и Валентина Ратник – из числа таких людей.

За многолетнее и плодотворное сотрудничество с газетой «Таганрогская правда» и альманахом «Вехи Таганрога» члена Союза журналистов России Валентину Ратник поблагодарила главный редактор «Таганрогской правды», председатель городского отделения Союза журналистов Ирина Сдатчикова. Ирина Игоревна также напомнила о том, что во вчерашнем номере газеты вышел очерк о Валентине Ивановне, а также преподнесла уникальный презент — отпечатанный в типографии специально для юбилярши полноцветный подарочный вариант этого номера.

Фото пресс-службы Таганрогского музея-заповедника