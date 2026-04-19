Главная » Культура

Лауреаты международных конкурсов исполнят музыку Шуберта и Брамса во Дворце Алфераки Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

24 апреля в Таганроге пройдет вечер, посвященный творчеству двух великих композиторов-романтиков. Во Дворце Алфераки представят историко-музыкальную программу «Гении эпохи романтизма: Шуберт и Брамс».

Культура

Франц Шуберт стоял у истоков музыкального романтизма, а Иоганнес Брамс стал одним из ярчайших представителей его позднего периода. Оба композитора, чье творчество глубоко связано с австро-немецким фольклором, работали в Вене и подняли жанр песни до уровня высокого искусства, сосредоточившись на исследовании внутреннего мира человека.

Их произведения прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов. В концерте приму участие солисты Ростовского академического симфонического оркестра Надежда Павловская (кларнет), Джемиль Сейдаметов (кларнет) и Ольга Журавлева (фортепиано), а также артистка Ростовского государственного музыкального театра Светлана Гаврюшенко (валторна).

Мероприятие начнется в 18.00 в двусветном зале Дворца Алфераки на улице Фрунзе, 41. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8(8634) 38-34-96.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дворец Алфераки концерт новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru