Лауреаты международных конкурсов исполнят музыку Шуберта и Брамса во Дворце Алфераки Таганрога

24 апреля в Таганроге пройдет вечер, посвященный творчеству двух великих композиторов-романтиков. Во Дворце Алфераки представят историко-музыкальную программу «Гении эпохи романтизма: Шуберт и Брамс».

Франц Шуберт стоял у истоков музыкального романтизма, а Иоганнес Брамс стал одним из ярчайших представителей его позднего периода. Оба композитора, чье творчество глубоко связано с австро-немецким фольклором, работали в Вене и подняли жанр песни до уровня высокого искусства, сосредоточившись на исследовании внутреннего мира человека.

Их произведения прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов. В концерте приму участие солисты Ростовского академического симфонического оркестра Надежда Павловская (кларнет), Джемиль Сейдаметов (кларнет) и Ольга Журавлева (фортепиано), а также артистка Ростовского государственного музыкального театра Светлана Гаврюшенко (валторна).

Мероприятие начнется в 18.00 в двусветном зале Дворца Алфераки на улице Фрунзе, 41. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8(8634) 38-34-96.

