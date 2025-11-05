Главная » #Промышленность

«Красный котельщик» укрепляет лидирующие позиции на рынке атомного машиностроения

На чтение 2 мин Просмотров 23 Опубликовано

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) изготовил и отгрузил заказчику два сепаратора-пароперегревателя (СПП), которые представляют собой изделие новой номенклатуры, ранее не входившее в производственную линейку предприятия. Данный проект стал важным этапом в развитии компетенций ТКЗ и стратегическим шагом в направлении укрепления позиций завода на рынке оборудования для атомной энергетики.

#Промышленность

Проектирование и выпуск СПП стали результатом системной инженерной и производственной работы, основанной на комплексном анализе эксплуатационных характеристик аналогичных агрегатов и результатов испытаний, применении лучшего опыта конструкторско-технологической школы предприятия. Существенным фактором, обеспечившим высокую степень подготовки проекта, стало взаимодействие с ведущими профильными научно-исследовательскими институтами отрасли. Это позволило интегрировать в конструкцию актуальные технологические решения и учесть современные требования к оборудованию для объектов атомной энергетики.

Сепаратор-пароперегреватель отличается повышенной эффективностью: он обеспечивает достижение необходимых параметров перегретого пара с минимальными потерями давления, а также позволяет реализовать более точное управление процессом нагрева. В конструктивном решении оборудования применены элементы, выполненные из инновационных материалов, что обеспечило необходимую теплоотдачу при сохранении компактных габаритов изделия.

Реализация проекта потребовала комплексной модернизации производственных процессов: была доработана оснастка с целью обеспечения оптимального положения корпуса при сборке, освоена высокоточная механообработка сложных геометрических элементов на оборудовании с числовым программным управлением, проведены гидравлические испытания изделия, подтвердившие его прочностные и герметизационные характеристики.

«Проект продемонстрировал высокий уровень технологической зрелости «Красного котельщика», подтвердил научно-инженерный потенциал предприятия и его способность к освоению сложной, наукоемкой продукции, востребованной в рамках развития современной атомной энергетики. По итогам приемо-сдаточных испытаний и инспекционного контроля, проведенного с участием представителей заказчика, изготовленные СПП успешно подтвердили соответствие заявленным техническим характеристикам, требованиям нормативной документации и стандартам качества», — подчеркивает заместитель генерального директора по АЭС ТКЗ «Красный котельщик» Александр Кондров.

Ранее мы рассказали, что на «Красном котельщике» прошла акция «Неделя без турникетов».

Фото «Красного котельщика»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Красный котельщик новости производство Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru