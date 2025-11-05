«Красный котельщик» укрепляет лидирующие позиции на рынке атомного машиностроения

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) изготовил и отгрузил заказчику два сепаратора-пароперегревателя (СПП), которые представляют собой изделие новой номенклатуры, ранее не входившее в производственную линейку предприятия. Данный проект стал важным этапом в развитии компетенций ТКЗ и стратегическим шагом в направлении укрепления позиций завода на рынке оборудования для атомной энергетики.

Проектирование и выпуск СПП стали результатом системной инженерной и производственной работы, основанной на комплексном анализе эксплуатационных характеристик аналогичных агрегатов и результатов испытаний, применении лучшего опыта конструкторско-технологической школы предприятия. Существенным фактором, обеспечившим высокую степень подготовки проекта, стало взаимодействие с ведущими профильными научно-исследовательскими институтами отрасли. Это позволило интегрировать в конструкцию актуальные технологические решения и учесть современные требования к оборудованию для объектов атомной энергетики.

Сепаратор-пароперегреватель отличается повышенной эффективностью: он обеспечивает достижение необходимых параметров перегретого пара с минимальными потерями давления, а также позволяет реализовать более точное управление процессом нагрева. В конструктивном решении оборудования применены элементы, выполненные из инновационных материалов, что обеспечило необходимую теплоотдачу при сохранении компактных габаритов изделия.

Реализация проекта потребовала комплексной модернизации производственных процессов: была доработана оснастка с целью обеспечения оптимального положения корпуса при сборке, освоена высокоточная механообработка сложных геометрических элементов на оборудовании с числовым программным управлением, проведены гидравлические испытания изделия, подтвердившие его прочностные и герметизационные характеристики.

«Проект продемонстрировал высокий уровень технологической зрелости «Красного котельщика», подтвердил научно-инженерный потенциал предприятия и его способность к освоению сложной, наукоемкой продукции, востребованной в рамках развития современной атомной энергетики. По итогам приемо-сдаточных испытаний и инспекционного контроля, проведенного с участием представителей заказчика, изготовленные СПП успешно подтвердили соответствие заявленным техническим характеристикам, требованиям нормативной документации и стандартам качества», — подчеркивает заместитель генерального директора по АЭС ТКЗ «Красный котельщик» Александр Кондров.

Фото «Красного котельщика»