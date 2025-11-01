На «Красном котельщике» прошла акция «Неделя без турникетов»

Машиностроение без секретов — таким увидели Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) участники Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Это школьники и студенты со всей Ростовской области. ТКЗ познакомил учащихся с реальным производством и людьми, создающими оборудование для мировой энергетики.

Акция, инициированная Союзом машиностроителей России, направлена на формирование у школьников и студентов осознанного подхода к построению будущей карьеры — с учётом личных интересов и перспектив развития.

Для «Красного котельщика» участие в подобных проектах — это не просто важная социальная миссия, но и стратегическая работа: предприятие нуждается в молодых, целеустремлённых специалистах, готово создавать все условия для профориентации, стартовой адаптации и дальнейшего профессионального роста молодежи.

Здесь понимают: молодежь — это будущее российской промышленности. Реализуя собственную программу подготовки молодых кадров, ТКЗ делает все возможное, чтобы это будущее было уверенным и профессиональным.

На протяжении октября в составе экскурсионных групп предприятие посетили более 400 учащихся школ, ссузов и вузов. Школьники и студенты убедились, что современное машиностроительное предприятие далеко от стереотипов: это высокотехнологичное производство с современной базой, инновационными решениями и коллективом профессионалов, увлеченных своим делом.

Гости узнали, как на ТКЗ проходит адаптация молодых специалистов и насколько здесь успешен карьерный рост — этот вопрос наряду с соцгарантиями вызывает особый интерес у молодежи. Многие руководители ТКЗ начинали с азов на производстве — а это значит, что аналогичные перспективы есть и у будущих работников ТКЗ.

Кроме того, участники акции «Неделя без турникетов» смогли побывать в центральной заводской лаборатории. В области разрушающего контроля она считается одной из лучших по технической оснащенности на юге России. В лаборатории активно применяются и инновационные технологии в области неразрушающего контроля.

«Современный завод должен быть открытым и понятным для молодежи. Подрастающее поколение важно не только впечатлить — с ним важно говорить на одном языке. Мы стремимся сделать каждую экскурсию неформальной, живой и вовлекающей. Ведь она может стать поворотным моментом в судьбе конкретного подростка. Надежные проводники в промышленный мир — наши экскурсоводы, сотрудники ТКЗ. Они пробуждают интерес в глазах молодежи, помогают почувствовать атмосферу завода, убедиться: успешное профессиональное будущее начинается здесь», — отмечает начальник отдела развития персонала ТКЗ Наталья Грищенко.

Фото «Красного котельщика»