«Красный котельщик» удостоен областной награды за развитие института наставничества

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) получил награду Союза работодателей Ростовской области за лучшую практику развития института наставничества в трудовом коллективе.

Церемония награждения состоялась в рамках заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Красный котельщик» стал единственным предприятием Таганрога, удостоенным столь высокой оценки, что свидетельствует о последовательной работе завода по передаче профессионального опыта, подготовке кадров и сохранению производственных традиций.

Институт наставничества является неотъемлемой частью корпоративной культуры «Красного котельщика». Это результативная и гибкая система, обеспечивающая преемственность кадров в машиностроительной отрасли. Завод располагает необходимой нормативной базой и опытной командой, которая активно вовлечена в процесс обучения и адаптации новых сотрудников. Наставники помогают новичкам развиваться профессионально, быстрее вливаться в корпоративную среду ТКЗ.

Высокий уровень института наставничества на таганрогском заводе неоднократно признавался на региональном уровне. Лучшие наставники «Красного котельщика» получают общественное признание и профессиональную оценку, а сам завод не раз отмечался региональными и отраслевыми наградами за продуманную и эффективную работу с персоналом.

«Благодаря компетентности и искреннему стремлению опытных сотрудников делиться знаниями молодые специалисты увереннее становятся на профессиональный путь, быстрее встраиваются в коллектив, глубже осваивают производственные процессы и перенимают лучшие трудовые традиции. Это позволяет нам не просто готовить квалифицированную смену, но и укреплять кадровый потенциал «Красного котельщика» на годы вперед, — подчеркнул генеральный директор ТКЗ Михаил Клугман».

