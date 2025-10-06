«Красный котельщик» открыл современную сварочную лабораторию на базе Таганрогского механического колледжа

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) продолжает стратегические инвестиции в подготовку квалифицированных кадров. На базе Таганрогского механического колледжа состоялось торжественное открытие новой сварочной лаборатории, полностью оборудованной и профинансированной предприятием.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра образования Ростовской области Сергей Фёдоров, глава города Таганрога Светлана Камбулова, генеральный директор ТКЗ «Красный котельщик» Михаил Клугман, директор колледжа Рафаил Магеррамов.

Созданная лаборатория представляет собой модернизированное учебное пространство, соответствующее современным производственным стандартам. В помещении установлены полноценные сварочные посты с соблюдением актуальных требований безопасности и эргономики. Оформление и техническое оснащение мастерской выполнены в фирменном стиле завода. Новая лаборатория призвана стать передовой площадкой для подготовки молодых специалистов — сварщиков, востребованных на «Красном котельщике».

Проект реализован в рамках заключённого в 2025 году стратегического соглашения о партнёрстве между ТКЗ и Таганрогским механическим колледжем. Благодаря взаимодействию с предприятием учебное заведение также открыло набор на новую профессию — «мастер слесарных работ».

«Открытие современной сварочной лаборатории — часть нашей долгосрочной стратегии по формированию устойчивой кадровой базы предприятия и поддержке профильного образования в регионе. Уверен, что новое образовательное пространство станет не только кузницей квалифицированных специалистов, но и площадкой для профессиональных чемпионатов и конкурсов», — отметил генеральный директор ТКЗ «Красный котельщик» Михаил Клугман.

В рамках сотрудничества с ТКЗ колледж осуществляет целевой набор студентов. Каждый обучающийся принимает участие в программе по трёхсторонним договорам (предприятие — колледж — студент), которые гарантируют дальнейшее трудоустройство на заводе. В период обучения молодые люди получают стипендии от предприятия, а также проходят производственную практику.

«Хочу выразить благодарность заводу «Красный котельщик» за весомый вклад в развитие профессионального образования в Таганроге. Современная инфраструктура, обеспеченная предприятием, создаёт условия для качественной подготовки и дальнейшего трудоустройства студентов. Уверена, это сотрудничество станет успешной моделью взаимодействия образования и промышленности», — прокомментировала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Проект по созданию сварочной лаборатории стал важным этапом в развитии партнёрских отношений между ведущим промышленным предприятием региона и системой среднего профессионального образования. Он способствует не только подготовке высококлассных специалистов, но и повышению престижа рабочих профессий среди молодёжи.

Фото предоставлено пресс-службой ТКЗ, видео — Telegram-канал Светланы Камбуловой