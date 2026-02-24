Главная » #Промышленность

«Красный котельщик» расширяет производственные мощности

На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

В рамках реализации инвестиционной программы Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) ввел в эксплуатацию современный кромкофрезерный станок, предназначенный для снятия фасок с крупногабаритных металлических листов.

#Промышленность

Новый станок уже интегрирован в заводскую производственную цепочку. Его ключевая особенность — способность обрабатывать металл длиной до 18 метров, что закрывает потребность ТКЗ в фрезеровке крупногабаритного листового проката.

Высокую производительность станка обеспечивают две независимые фрезерные головы: они могут работать синхронно для ускорения процесса или по отдельности для выполнения различных операций на одной детали без ее переустановки.

Особое внимание — промышленному интеллекту. Система управления станком устроена так, чтобы исключить влияние человека. Оператору не нужно быть программистом — логика работы интуитивно понятна, что позволяет обучить персонал в кратчайшие сроки.

Фото «Красного котельщика»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Красный котельщик производство Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru