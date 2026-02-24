«Красный котельщик» расширяет производственные мощности

В рамках реализации инвестиционной программы Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) ввел в эксплуатацию современный кромкофрезерный станок, предназначенный для снятия фасок с крупногабаритных металлических листов.

Новый станок уже интегрирован в заводскую производственную цепочку. Его ключевая особенность — способность обрабатывать металл длиной до 18 метров, что закрывает потребность ТКЗ в фрезеровке крупногабаритного листового проката.

Высокую производительность станка обеспечивают две независимые фрезерные головы: они могут работать синхронно для ускорения процесса или по отдельности для выполнения различных операций на одной детали без ее переустановки.

Особое внимание — промышленному интеллекту. Система управления станком устроена так, чтобы исключить влияние человека. Оператору не нужно быть программистом — логика работы интуитивно понятна, что позволяет обучить персонал в кратчайшие сроки.

Фото «Красного котельщика»