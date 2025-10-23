Главная » Город

«Красный котельщик» принял участие в городском субботнике

На чтение 2 мин Просмотров 21 Опубликовано

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) продолжает традиции социального партнёрства с городом. Предприятие приняло участие в осеннем месячнике чистоты. Поддержка муниципальной экологической инициативы — важный шаг завода по улучшению городской среды и сохранению благоприятной экологической обстановки в Таганроге.

Город

Волонтёры завода провели комплекс работ по уборке закреплённых за предприятием территорий. Это несколько километров проезжей части, железнодорожных путей, десятки квадратных метров тротуаров и прилегающих зон по улицам Ленина, Москатова, Железнодорожной. Скошена сорная и карантинная растительность, проведена обрезка поросли, собраны и вывезены мусор и опавшие листья. Масштабные работы проходили при поддержке специальной техники.

«Любовь к городу и забота о его будущем проявляются в делах, — уверены волонтёры ТКЗ. — Поэтому мы обязательно выходим на субботники. Совместно с другими горожанами делаем наш город чище и уютнее. Мы хотим, чтобы каждый мог с удовольствием прогуливаться по его улицам, любоваться прекрасными видами, гордиться богатой историей и удивительными людьми».

«Красный котельщик» и его коллектив осознают свою социальную ответственность перед Таганрогом. Помимо регулярной уборки прилегающих территорий и участия в общественных субботниках, котлостроители реализуют собственные инициативы: от асфальтирования городских тротуаров до ремонта памятников Великой Отечественной войны. Одним из крупных проектов последнего времени, осуществлённых при поддержке ТКЗ, стало благоустройство рощи «Дубки» — излюбленного места отдыха таганрожцев.

Ранее мы рассказали, что школьники Таганрога высадили в городском парке миндаль и молодые дубы.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Красный котельщик новости субботник Таганрог экология
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru