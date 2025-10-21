Школьники Таганрога высадили в городском парке миндаль и молодые дубы

Школьники Таганрога поддержали экологическую акцию — осенний День древонасаждения. Организаторами мероприятия выступили Станция юных натуралистов и Центральная городская библиотека имени А.П. Чехова.

Программа дня была насыщенной и познавательной. Вначале ребята — восьмиклассники школы № 35 — посетили парк им. М. Горького, где познакомились с уникальными зелёными памятниками — дубом черешчатым и реликтовым гинкго двулопастным. Экологи рассказали школьникам о характеристиках этих деревьев, их роли в городской экосистеме и важности защиты зелёных долгожителей.

Затем мероприятие продолжилось на Станции юных натуралистов, где учащимся представили презентацию об истории Дня древонасаждения и значении восстановления лесов, сообщает управление образования Таганрога.

Самым запоминающимся моментом стало практическое занятие. Вооружившись лопатами, школьники с энтузиазмом приступили к посадке саженцев. Благодаря их усилиям на территории станции, расположенной в парке, теперь подрастают молодые дубы, миндаль и другие деревья.

«Дети самостоятельно высадили саженцы, освоили основные правила посадки и ухода за ними», — отмечается в сообщении.

Акция вызвала живой интерес у школьников, которые активно участвовали во всех этапах мероприятия. Юные натуралисты с нетерпением ждут новых встреч, чтобы наблюдать за ростом деревьев, посаженных своими руками.

Напомним, 18 октября, в рамках осеннего Дня древонасаждения, в Таганроге высадили 420 деревьев и 360 кустарников. Центральной площадкой осенней экологической акции стал Чеховский сквер, где теперь растут еще 20 молодых лип.

Фото: Станция юных натуралистов Таганрога