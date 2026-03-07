Главная » #Экология

Консультационный совет Таганрога определил места для компенсационной высадки 660 деревьев

В Таганроге в этом году начнется масштабная программа компенсационного озеленения. На нескольких городских территориях высадят 660 деревьев и 18 кустарников взамен зеленых насаждений, которые были удалены в процессе реконструкции городской БСМП.

Как пояснила глава города Светлана Камбулова, подрядчик, проводивший работы на территории БСМП, выплатил муниципалитету финансовую компенсацию, и именно эти средства будут направлены на приобретение и посадку новых растений. Конкретные адреса для компенсационной высадки были определены Консультационным советом по вопросам озеленения и охраны зеленых насаждений при администрации Таганрога, в заседаниях которого участвовали представители общественности и другие заинтересованные стороны. По итогам заседания, состоявшегося 5 марта, утверждены следующие территории: улица Дзержинского, переулок Смирновский (от улицы Кузнечной до улицы Октябрьской), площадь Восстания, сквер по адресу Большой проспект, 16 Д, сквер на улице Маршала Жукова, 2 Б, а также сквер Почтовый на пересечении переулка Мечниковского и улицы Фрунзе.

Для озеленения выбраны различные породы деревьев и кустарников, включая клен остролистный, липу, яблоню Недзвецкого, катальпу, робинию лжеакацию, церсис канадский и сосну.

«Выбор пород обусловлен климатическими особенностями города, рекомендациями Ботанического сада Академии биологии и биотехнологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», требованиями дизайн-кода города. Посадку выполнит подрядная организация, отобранная по результатам конкурса. А специалисты МКУ «Благоустройство» обеспечат приживаемость саженцев: организуют своевременный полив и необходимый уход», — отметила Светлана Камбулова.

