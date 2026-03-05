Главная » #Экология

В Таганроге вырубку 22 деревьев на улице Транспортной компенсируют посадкой 24 новых

В Таганроге в рамках реализации проекта по комплексному развитию незастроенной территории между улицами Транспортной, 2-й Советской, Калинина и Чехова планируют удалить 22 дерева, растущие вдоль автомобильной дороги. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Удаление деревьев связано с предстоящей реконструкцией инженерных сетей. Работы затронут участок вдоль автомобильной дороги в районе домов №№ 71, 83 и 87 по улице Транспортной.

Согласно официальному акту оценки состояния зеленых насаждений, четыре дерева находятся в неудовлетворительном, аварийно опасном состоянии с повреждениями стволовой гнилью. Еще девять деревьев характеризуются как ослабленные и усыхающие, но имеющие удовлетворительное состояние. Оставшиеся девять — находятся в хорошем состоянии, но экспертная группа с участием специализированной организации заключила, что их пересадка невозможна.

В качестве компенсации до конца первого квартала 2027 года планируется высадить 24 новых дерева и 12 кустарников. Местом для компенсационного озеленения определена четная сторона земельного участка дороги по улице Транспортной между улицами Кузнечная и 4-я Западная.

Для ознакомления с проектной документацией и по всем вопросам жители могут обращаться в отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов городской администрации по телефону 8(8634) 312-794.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге начали расчистку русла Большой Черепахи на территории рощи «Дубки».

