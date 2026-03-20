В Соцфонде разъяснили, кто имеет право на досрочную пенсию по возрасту

Более 1500 жителей Ростовской области вышли на досрочную пенсию с 2026 года.

В Ростовской области с января 2026 года более полутора тысяч жителей получили право на досрочную пенсию по старости. Это стало возможным благодаря различным льготным основаниям, предусмотренным пенсионным законодательством.

Отделение Социального фонда России по региону сообщает, что общее число назначений составило 1529. Среди вышедших на заслуженный отдых раньше общеустановленного срока — 182 человека с длительным стажем (не менее 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин). Также пенсии назначены 644 работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, 112 педагогам и 92 медицинским работникам. Право на досрочное обеспечение реализовали 257 многодетных матерей и 207 родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

«Для своевременного назначения страховой пенсии по старости отделение СФР по Ростовской области проводит заблаговременную работу с застрахованными лицами. Такая подготовка позволяет проверить и подготовить документы, необходимые для назначения пенсий, включая уточнение информации на индивидуальном лицевом счете гражданина», — пояснила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Каждый гражданин может самостоятельно проверить сформированные пенсионные права. Для этого необходимо запросить выписку из индивидуального лицевого счета через портал госуслуг, а также обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Ростовской области или в МФЦ.

